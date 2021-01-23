Почти всю Украину накроют дожди: синоптики предупредили об опасности в горах в воскресенье

Почти по всей Украине в воскресенье, 24 января, пойдут дожди, а на дорогах в горах создадутся опасные погодные условия.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Утром в центральных, большинстве северных и восточных областей будет туман, а видимость составит 200-500 м (чтобы посмотреть погодные карты, доскролльте страницу до конца).

В связи с оттепелью и дождями на снежный покров, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах есть угроза снежных оползней снега на дороги.

Дожди прогнозируются почти во всех областях, исключением станут только Луганская и Донецкая.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Днем по стране +4 +7, на юге до 10 тепла.

В Киеве в воскресенье также дождливо, ночью от 0 до 2 тепла, днем +5 +7.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании на следующей неделе.