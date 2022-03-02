'Почти всех убили, меня не бьют и кормят': пленные оккупанты позвонили родным в Россию. Видео

Пленные российские оккупанты продолжают дозваниваться своим родным. В слезах они рассказывают о том, что почти все их сослуживцы погибли, получив отпор Вооруженных сил Украины.

В сети было опубликовано очередное видео с пленными солдатами из РФ. Они говорили с родными и просили "подключить общественность", чтобы их обменяли и вернули домой.

"Эти с**и даже 200-х не забирают, мертвых. Они раненых убивают сами. Будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто всех убили, всех, а они даже не забирают трупы", – сказал российский военный.

Из этого становится понятно, что наши военнослужащие обращаются с пленными оккупантами лучше, чем их руководство.

Видео дня

"Не бьют, не мучают, кормят", "Меня никто не бьет, кормят, все хорошо", – говорили взятые в плен российские солдаты.

При этом, прося родных о помощи, они призывали "не поднимать бучу", чтобы ими не занялась ФСБ. Судя по видео, военные из РФ больше рассчитывают на украинскую сторону, так как просили родственников звонить на нашу горячую линию по вопросам военнопленных.

Как сообщал OBOZREVATEL, оказавшись в плену, российские оккупанты по телефону признаются родным, что родина послала их на войну в Украину и бросила.

Один из них признал, что был введен в заблуждение своим командованием. Дозвонившись другу, он предупредил будущего военнослужащего, что молодых бойцов заведомо "пичкают" ложной информацией.

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