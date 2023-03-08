Почти все имеют ранения или заболевания: появились данные о состоянии защитников Украины, которых освободили из плена

Почти все защитники Украины, вернувшиеся 7 марта из российского плена, имеют тяжелые заболевания или ранения. В рамках 39-го обмена пленными со страной-агрессором домой вернулось 130 граждан нашего государства.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал Богдан Охрименко, заместитель главы рабочей группы Координационного штаба по обращению с военнопленными. По его словам, почти все бывшие пленные ранены или больны.

"Состояние здоровья (военных. – ред.) оставляет желать лучшего. В этом обмене почти все военнослужащие имеют ранения или тяжелые заболевания, которые получили во время борьбы за независимость Украины", – отметил Охрименко.

Он также добавил, что украинская сторона продолжает работу для того, чтобы вернуть домой гражданских, которых Россия удерживает незаконно. Их возвращение должно производиться без обменов, поскольку удержание россиянами мирных граждан Украины в плену является преступлением.

Кроме того, продолжается поиск других схем, которые помогли бы вернуть из российского плена и военнослужащих. В частности, Координационный штаб уже работает над тем, чтобы вернуть военных, попавших в плен к оккупантам на Бахмутском направлении, несмотря на то, что за город продолжаются напряженные бои.

Напомним, что 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных: среди них – защитники Мариуполя, Бахмута, Соледара. Все они являются представителями рядового и сержантского состава.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что большинство людей, которых вернули из неволи, имеют тяжелые ранения, и заверил, что государство позаботится о каждом из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля 2023 года состоялся еще один обмен пленными между РФ и Украиной. Тогда домой в результате обмена удалось вернуть 116 украинских защитников, отправив 63 российских оккупантов.