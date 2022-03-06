Почти 90 самолетов и вертолетов: в ВСУ озвучили огромные потери оккупантов с начала вторжения

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Воздушные силы ВСУ за время Великой отечественной войны Украины уничтожили уже 88 единиц авиации российских оккупантов. Только за 5 марта украинская армия уничтожила 9 самолетов и вертолетов противника.

О потерях врага по состоянию на вечер 5 марта сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, были сбиты несколько крылатых ракет и беспилотник.

Три вертолета сбил самостоятельно украинский морпех.

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет уничтожило оперативное командование "Юг".

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север".

Два самолета Су-30СМ сбили уничтожили бойцы воздушного командования "Юг".

Также противовоздушная оборона сбила беспилотник "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, запущенных по мирным городам Украины.

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Всего уже уничтожено 44 самолета и 44 вертолета врага.

Кроме того, украинская авиация, а именно бомбардировщики Су-24М и Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам противника.

"Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима", – сказано в сообщении.

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