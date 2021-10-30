Начиная с осени 2018 года социологи фиксируют резкое увеличение социальной напряженности в России, вызванное ростом цен, безработицей и экономическим кризисом. На фоне ужесточения репрессий и сужения возможностей для политической активности эта напряженность начинает проявляться в иррациональной агрессии, росте национальных конфликтов и даже несвойственной ранее для России проблемы школьного "шутинга".

За последние полгода в России произошло сразу три нападения вооруженных подростков на образовательные учреждения. В середине мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, результате которой погибли 9 человек. В конце сентября студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров в своем вузе расстрелял из ружья 6 человек. 18 октября шестиклассник, вооруженный карабином, открыл стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края. Директор школы разоружила его до того, как успел причинить кому-то вред.

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За последние пару лет также существенно возросло количество конфликтов местных жителей российских регионов с национальными диаспорами. Летом 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка местных жителей с представителями цыганской диаспоры, после которой как минимум несколько сотен цыган вынуждено было покинуть село. В ноябре 2020 года несколько десятков россиян были задержаны в башкирском поселке Кармаскалы из-за конфликта с армянской диаспорой. Случайное убийство сотрудником дорожно-постовой службы Новосибирска азербайджанца Векила Абдуллаеваэтим летом привело к серьезному противостоянию азербайджанской диаспоры и полиции.

Как уже отмечалось, в основе нарастающей напряженности лежат социально-экономические причины. При этом министр экономического развития России Максим Решетников признал, что восстановительный потенциал российской экономики в 2021 году уже исчерпан, что означает дальнейшее снижение жизненного уровня населения. Российские власти, в свою очередь, реагируют на народное недовольство привычным для них способом.

В первую очередь, это рост репрессий и контроля над виртуальным пространством, что приводит к выдавливанию в эмиграцию наиболее политически активных россиян. Параллельно Кремль пытается привлечь на их место лояльных русскоязычных эмигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. В последние недели главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян все чаще стала призывать к облегчению формальных процедур для россиян, возвращающихся из эмиграции. При этом она прямо называет главной "добродетелью" желающих вернуться эмигрантов их "деятельную работу на русский мир". Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" также выступил за либерализацию законодательства о предоставлении гражданства таким соотечественникам.

Эти попытки "заменить" оппозиционно настроенных россиян на лояльных репатриантов напоминают попытки замещения коренного населения, которые Россия уже несколько лет проводит на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Однако статистика показывает, что число желающих уехать за рубеж намного выше, чем приток репатриантов, достигший, по официальной информации, миллиона человек.

Во-вторых, российская пропаганда становится все более агрессивной. Ранее, несмотря на обилие милитаристских высказываний, в ней превалировал контент, нацеленный на дискредитацию самого понятия объективной правды. Теперь пропаганда пытается убедить население, что правда существует и представлена официальной точкой зрения. Все, что ей не соответствует, объявляется проявлением "информационной войны" против России. Однако, как показывают данные последнего социологического опроса, россияне уже не склонны опасаться "внешних врагов". Напротив, самыми острыми проблемами общества опрошенные называют рост цен (61%), бедность (36%), коррупцию и взяточничество (33%).

В-третьих, российские власти пытаются полностью контролировать региональные элиты. В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, снимающий ограничение губернаторства в виде двух подряд, что позволяет лояльным губернаторам оставаться у власти сколь угодно долго. При этом глава региона может быть отрешен от власти президентом, что ставит его в полную зависимость только от Владимира Путина без какой-либо ответственности перед населением региона.

Более жестким способом воздействия на губернаторов, заподозренных в нелояльности, является уголовное преследование – чаще всего за взятки и мошенничество. Близкий к Администрации президента Телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал в конце октября доклад об управленческой деятельности губернаторов, где указал, что на данный момент существует около 300 дел в отношении крупных региональных чиновников. Также доклад пытается замерить уровень внутриэлитной напряженности в регионах, в 27 из них определив его как высокий.

Мы не беремся оценивать уровень аналитики анонимного Телеграм-канала, но показательно уже то, что на федеральном уровне стало уделяться повышенное внимание происходящему в регионах. Очевидно, целями такого мониторинга является выявление "проблемных" губернаторов, способных подорвать доверие граждан к федеральному центру, а также предотвращение формирования сильных региональных элит, как это ранее произошло в Хабаровске. Подобные меры могут временно привести к снижению протестной активности, однако не способны предотвратить стихийные проявления недовольства.

Статья перепечатана с разрешения Jamestown Foundation для Крым. Реалии.