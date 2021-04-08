Иногда, бросая взгляд на экран телевизора, где бурлят показательные страсти в каком-то очередном политическом шоу, мне кажется, что я вижу кучу неодетых людей.

Голых.

Примета эпохи постправды, которая диктует первичность эмоциональных оценок над настоящим содержанием – рождение феномена информационного эксгибиционизма. Многие "эксперты", "ЛОМы", "аналитики", новоиспеченные политики реализуют свою страшную жажду к публичности, болтая обо всем, в чем мало разбираются: от войны до футбола, от коррупции до Ковида... Интересно, что даже с развитием соцсетей телевидение не утратило позиции, – именно телевизионные шоу формируют запрос на информационных эксгибиционистов.

"Официальные" СМИ (телеканалы и онлайн-ресурсы) уже не социальный институт, не "четвертая власть". Они даже не инструмент пропаганды в обычном понимании. Медиа в большинстве своем превратились на операторов рынка, где продаются люди. В качестве покупателей выступают рекламодатели или политические группировки, которые диктуют свою повестку дня.

"Нас интересует не правда, а эффект", – эти слова Йозефа Геббельса метко характеризуют современную информационную машину.

А любая машина опасна, потому как имеет механизмы, которые могут травмировать или даже убить. Постправда имеет много жертв. И я без лишней скромности отношу себя к ним.

Раскаиваюсь, когда-то внимание СМИ тешило и меня. Это было во времена, когда СМИ еще хоть иногда интересовались явлениями и событиями, которые выходили за тематический круг политики и криминала. Сейчас такое "окно возможностей" закрылось. Ум зрителей и читателей окончательно сформирован культивированной СМИ культурой потребления информации, которая базируется на трех тематических пластах: грязные политические игрища, "убили-закопали", "мы все умрем".

Это именно те сферы бытия, где "журналистскими расследованиями" и "разоблачениями" социум легко обмануть, посеяв эмоциональную нестабильность, тревожность и управляемость. Господство "не правды, а эффекта" достигается без расхода интеллектуальных усилий со стороны современных СМИ – они получили свободу "оценочных суждений", за которыми прячутся манипуляции фактами и откровенные россказни, которые подаются зрителям и читателям как доказанные.

Я ощутил это на себе: думаю, не надо напоминать, как некоторые представители "четвертой власти" неистово плясали на моих костях, присваивая себе лавры "разоблачителей", пренебрегая презумпцией невиновности, да и вообще моралью и здравым смыслом.

Сейчас, как никогда раньше, мы должны осознать тот факт, что современные медиа являются фабрикой для изготовления симулякров – образов людей, вещей и явлений, далеких от своих реальных "прототипов". Это несколько упрощенная характеристика теории симулякров, автором которой стал выдающийся современный философ Жан Бодрийяр. Согласно этой теории, симулякры и симуляции являются явлением трагическим, даже убийственным для современного социума, ведь понятие истины нивелируется окончательно: "Симулякр – это совсем не что-то, что скрывает истину, это истина, которая скрывает, что ее нет…"...

С экранов к зрителям обращаются политики и публичные лица, которых "слепили" имиджмейкеры. Или сконструировали сами продюсеры и редакторы, которые знают, что легче всего скормить аудитории.

Что-нибудь настоящее, правдивое в этой среде является очень неустойчивым. Ведь в любой момент, при удобном случае или чьем-то заказе, медиа может изготовить симулякр в виде или нового Мессии, или страшного преступника, чтобы бросить его в толпу, которая, по определению Бодрийяра, уже в момент восхождения очередного героя на пьедестал, желает его смерти.

Очень точно эта технология представлена в известном сериале "Шерлок". Там была довольно типичная для современного медиа-мира ситуация: преступник Мориарти "заказал" Шерлока газетам и телевидению, дав им денег и версию о том, что Холмс, конечно, раскрывал преступления, но он сам их и совершал в погоне за славой. Через несколько дней СМИ уничтожили известного детектива, превратив его на преступника-оборотня. После чего главный герой сказал: "Пресса может поднять тебя, она же может и убить. Для этого достаточно лишь обернуть маленькую правду в большую ложь".

Технология примитивная, но действенная, с учетом того, что часть людей склонна получать эмоции, принимая на веру любые инсинуации. Выиграл "доктор Пи" шахматный матч с программой "Рыбка"? Да, выиграл. Делал он же, профессор Андрей Слюсарчук, нейрохирургические операции? Да, делал.

Дальше достаточно лишь дать критическую массу публикаций и телесюжетов, которые расскажут о микронаушниках и отсутствии образования – и перед вами уже не рекордсмен по запоминанию и не профессиональный нейрохирург, а "убийца" и "аферист". Толпа рыдает от негодования, издатели считают прибыль от тиража и пересмотров. И неважно, что эти обвинения – выдуманные.

А когда суды опровергнут все эти обвинения, СМИ наберут в рот воды и будут молчать. Это в лучшем случае. В худшем – они бросят на свой патефон старую заезженную пластинку, чтобы удовлетворить чьи-то интересы, отвести от себя подозрения в заангажированности и параллельно снять информационные сливки со старой истории.

Недавно мне сообщили, что съемочная группа "1+1" притащилась в колонию, где я провел не самый лучший период моей жизни. Я знаю об этом потому, что там, за колючей проволокой, в свое время люди поняли, что Андрей Слюсарчук не является тем чудовищем, которое придумали СМИ, потому удивились – почему это через столько лет телевидение вдруг мной заинтересовалось?

Причем, любопытство специфическое, судя по вопросам, которые "журналисты" задавали сотрудникам колонии.

Это были, между прочим, "Украинские сенсации", которые хорошо приложили руку к созданию симулякра "афериста и убийцы". Здесь мою персону почему-то ну очень "любили", снимая фантастические сюжеты в любимом стиле "убили-закопали", придумывая истории с наушниками, обучением в ПТУ и другими легендами, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Сейчас я живую тихо. Инфоповодов не создаю. Поэтому задаю вопрос руководителю "Украинских сенсаций" господину народному депутату Дубинскому: "В чем, собственно, дело? Почему именно я? Почему именно сейчас? Кому нужно? Кому удобно?".

Господин народный избранник, конечно, не ответит. И вопросы останутся.

Я только намекну на возможные мотивы. До оправдательного решения по моему делу остался один шаг. Следователи и прокуроры имеют перспективу получить почетный статус фабрикантов одного из наиболее громких уголовных дел. Давление на суд через СМИ в этих условиях – одна из возможностей спасти оборотней в мундирах и не дать правде об этой истории выплыть наружу.

Давно уже понятно, что в современной Украине правовая система большей частью виртуальна, а СМИ находятся в параллельных мирах даже с такой системой. Тем не менее, я прислал на "1+1" официальный запрет обнародовать любую информацию обо мне. Тем более во время судебного процесса. Как гражданин я имею такое право и хочу официально через СМИ сообщить об этом руководителю "Украинских сенсаций" господину Дубинскому.

Сотрудники колонии на вопрос к телевизионщикам, чем продиктовано их любопытство к этой старой истории, получили пафосный ответ: "Мы ищем правду!".

Да вы что?! Точно "правду"? (Здесь вспоминается рекламный борд одного известного отечественного издания со слоганом "Правда имеет свою цену!" Рекламировали подписку, но... дедушка Фрейд сделал пару оборотов в гробу).

Вы же ее, "правду", в свое время придумывали, нет? Несуществующие наушники, ПТУ, аферы, убийства – это была ваша "правда"! Другой вы не ищете, потому не удивлюсь, когда в результате "новых расследований", на головы аудитории выльются помои десятилетней выдержки.

Геббельсовщина – это и тогда, когда кто-то достает со шкафа старый, неудачно изготовленный симулякр с надеждой отряхнуть нафталин, принарядить и еще раз выгодно продать. Но я жив, на воле, поэтому дело продвижения в массы искусственно созданной модели "афериста и убийцы" в этом случае будет нелегким. И закончится разоблачением информационных манипуляций самих "расследователей".

Почему, спросите, я уверен в таком результате?

Все просто.

Я всю жизнь учился медицине, чтобы лечить людей. Спасал, спасаю и буду спасать жизни. У меня, как бы ни старались "Украинские сенсации" и Ко, широкая врачебная практика. Она имеет результат, которым я могу гордиться.

А чем можете гордиться вы? Разве что постоянным искажением реальности, искривлением действительности, созданием симулякров, т.е. конструированием чего-то не живого, не существующего.

В общем, на моей стороне – жизнь.

А что на вашей?