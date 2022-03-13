Почему количество убитых оккупантов почти не меняется: в Минобороны успокоили украинцев

Официальные цифры о ликвидированных российских военных на войне в Украине не меняются уже несколько дней подряд (указываются как >12 тысяч) не из-за того, что враг не несет существенных потерь. Дело в том, что подсчет убитых из личного состава противника – далеко не первоочередное дело на месте событий.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Ее комментарий появился на Facebook-странице ведомства в воскресенье, 13 марта.

"Где погибшие враги?.. Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и деревни", – подчеркнула Маляр.

Она пояснила, что подсчеты могут совершатся позже, кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется.

На 13 марта, как сказала замминистра, противника остановлено "и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад".

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"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава", – подчеркнула представительница Минобороны.

Она добавила: подсчет потерь РФ во время активной фазы войны очень затруднен и совершается с помощью нескольких методик.

"То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно. Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте", – подытожила Маляр.

Как писал OBOZREVATEL:

новый, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже 14 или 15 марта.

Делегации планируют обсудить прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другие темы, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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