Победители получат книгу "Призрак Киева" и плакат с автографом Залужного: объявлен уникальный розыгрыш-донат для помощи ВСУ

24 августа, в День Независимости Украины издание OBOZREVATEL и издательство "Ранок" запустили сбор денег, чтобы помочь 25-у аэромобильному батальону 4-й танковой бригады ВСУ. Среди всех, кто задонатит 50 грн и больше, будет проведен розыгрыш уникальных подарков.

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Это пять книг-комиксов с плакатами "Призрак Киева" с автографами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Конкурс продлится до 31 августа 2023 года.

Средства пойдут на ремонт авто и дроны для наших коллег-военных, которые на фронте защищают Независимость Украины.

"К сожалению, один автомобиль не дождался помощи и был уничтожен вражеским попаданием. Ребятам нужны "колеса", чтобы приумножать наши победы", – сообщается в Facebook-аккаунте OBOZREVATEL.

Условия участия в конкурсе:

– донат от 50 грн;

– лайк и репост поста нашего издания о сборе (его можно найти в Facebook по ссылке).

– участие в сборе средств до 31.08.23 (включительно).

Реквизиты:

– ссылка на Банк Mono (https://send.monobank.ua/jar/AAKUGunMEX)

– номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046

– ПриватБанк: 4731 1856 2037 3594

– PayPal [email protected]

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши читатели помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Среди благотворителей также были разыграны уникальные подарки – двое часов из крышек от ракет HIMARS и другие сувениры с фронта.

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