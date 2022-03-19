Внутреннее.

За эти дни прошел несколько стадий. Адреналиновая агрессия, поразительная работоспособность при этом, потом откат, контузия, апатия от смертей тех, кого знал, признание для себя того факта, что очередной бой может закончится смертью и, вобщем-то, смирение с этим результатом.

Трудно терять друзей, с которыми годами общался и искренне верил, что после войны мы, старыми п*рдунами, будем сидеть где-то у мангала и рассказывать сыновьям, как мы страну защитили для их будущего.

Видео дня

А теперь их нет.

Зная про события без фильтров спикеров – трудно. Особенно когда ты шаришься, простуженый, задерганый, с непрекращаемой головной болью, при этом обрабатывая параллельно уйму запросов по волонтерке.

А потом пришло прозрение. Пазлы начали складываться в картинку. Информация что собиралась эти недели, обрела целостность.

И вот что я скажу.

Это война надолго. Она перейдет несколько стадий. От остановки "ударных кулаков РФ" до позиционной войны. Нас ждет построение фортификаций и жизнь в городах, где будут работать магазины, в постоянном ожидании ракетных ударов. Наши артиллеристы прокачают скилл, и смогут гораздо успешнее утюжить врага. Мы сформируем много диверсионно-разведывательных групп, которые сделают перемещение по дорогам опаснее, чем в Афгане. Количество Байрактаров и пилотов к ним увеличится в разы, а русские будут шарахаться от любого жужжания, опасаясь дрона-камикадзе.

Мы сами закроем небо, а штурмовая авиация РФ с какого-то момента станет неэффективной. Мы будем сушить логистику, вырезать посты, зачищать села неожиданными налетами. Мы устроим ад на нашей земле везде, чтоб каждый ср*ный оккупант понимал свою участь, даже несмотря на кирзовую русскую пропаганду. Нам некуда идти, это наша земля, на которой появился еще издревле термин "Дике поле".

И с каждым днем на защиту своей страны будет вставать все больше людей. Все больше оружия. Все больше опыта у них. Все больше координации. Все больше лидеров, рожденных войной. И мы эволюционно придем к уничтожению всех группировок оккупантов. В том числе, и в Крыму.

Я увидел этот процесс и тенденции своими глазами, и успокоился. Понял, что за Украину надо не умирать, а убивать. И у меня - свое место в этом пазле.

У меня нет агрессии. И апатии. Я просто буду делать то, что должен - до самой победы.

И, наверное, сегодня я впервые усну без тревожных мыслей, готовый к завтрашнему дню.

Если вы еще не приняли реальность- вы ее примете. Этот пазл откроется и вам. И будет понятно складываться до самой победы.

Долгой. Кровавой. Нашей победы.

Так будет. Я знаю.

Dixi