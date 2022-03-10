По заветам Геббельса: российские пропагандисты показали циничное видео разрушенной Украины

Главный телеканал России показал лживую информацию о происходящем в Украине. В этот раз пропагандистское СМИ пробило очередное дно заявив, что в украинских городах "все спокойно".

"Что именно сейчас происходит в украинских городах, мы можем посмотреть в режиме реального времени. На фоне истерии в западных СМИ объективно оценить ситуацию помогает видео с веб-камер, которые установлены прямо на улицах", – заявила ведущая.

На экран вывели Майдан Незалежности в Киеве, на котором все "тихо-спокойно", а затем кадры из Харькова, в котором, по словам пропагандистки, "тоже обычный день".

Видео дня

"А вот Суммы – по дорогам ездят машины. В общем, ничего такого, что бы говорило о том, что обстановка вызывает тревогу", – добавила "журналистка".

Видеоряд, вышедший на пропагандистском "Первом канале" российского телевидения, и то, что на самом деле происходит в городах Украины, которые подвергаются авиабомбардировкам и ударам российской артиллерии, опубликовал Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

"У "денацификаторов" сейчас все по заветам их духовного наставника Йозефа Геббельса. Но пропагандистам стоит помнить, как закончили их предшественники-нацисты. Эта ложь – тоже военное преступление, которому нет оправданий. Хотя понятия совесть и честь этим с позволения сказать людям, судя по всему, совершенно незнакомы", – говорится в описании к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиаудары по роддому в Мариуполе Донецкой области за несколько часов до этого "проанонсировала" официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она цинично заявила, что там засели "украинские националисты и боевики".

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к миру назвал новое преступление России геноцидом украинцев.

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