По программе Зеленского впервые за 60 лет отремонтировали трассу Полтава-Красноград

В Полтавской области финиширует ремонт участка дороги Р-11 Полтава – Красноград.

Как сообщает в Facebook Укравтодор, это первый за 60 лет ремонт на Р-11. Работы проведены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Ремонтом охвачен 25-километровый участок дороги Р-11 Полтава – Красноград, км 0+000 – км 25+850. В настоящее время продолжается завершающий этап работ – устройство обочины. В ходе ремонта дорожники полностью заменили дорожную одежду, в частности укрепили основу автодороги", – говорится в сообщении Укравтодора.

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В 2021 году на Полтавщине по программе "Большая стройка" планируют отремонтировать 200 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о планах в этом году обновить и построить по программе "Большая стройка" 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных по всей стране.