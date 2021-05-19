По программе Зеленского в Полтаве завершат недостроенный спорткомплекс международного уровня

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Полтаве появится уникальный спортивно-зрелищный комплекс европейского уровня. Рабочие выполнили уже 55% работ.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА. По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, спортивный комплекс строят согласно стандартам и правилам проведения соревнований Международной федерации плавания FINA и в соответствии с требованиями доступности. Здание также будет соответствовать стандартам Международной федерации плавания. На объекте смогут тренироваться спортсмены в составе олимпийской и паралимпийской сборных команд.

"Он сочетает три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный. На Полтавщине смогут проводить чемпионаты Украины и международные соревнования по плаванию. По площади все здание будет размером с футбольное поле – более 7,8 тыс. квадратных метров", – отметил глава Полтавской ОГА.

Комплекс также будет иметь тренажерный и спортивный залы, тренерские помещения, современные душевые и санузлы, конференц-зал, офисные и служебные помещения, раздевалки, кабинеты врача, косметолога и массажиста, SPA-зону, комнаты отдыха и персонала. Также предусмотрели арену на 500 зрительских мест.

В Полтавской ОГА отметили, что строительство этого спортивного объекта даст возможность развивать не менее пять видов спорта: спортивное плавание, водное поло, синхронное плавание, плавание среди спортсменов с инвалидностью (дефлимпийские и паралимпийские виды спорта), единоборства, такие как дзюдо, греко-римская и вольная борьба и другие.

По словам главы области, этот спорткомплекс годами оставался долгостроем и шансов его завершить почти не было. В прошлом году объект включили в программу президента "Большая стройка" и возобновили строительство. Общая стоимость проекта составила более 218 млн грн.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы президента на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры (школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения больниц – 177 объектов).