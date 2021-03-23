По программе Зеленского приемные отделения больниц в Мукачево и Воловце обновятся до европейского уровня

Обновленные в ходе программы президента "Большая стройка" приемные больничные отделения после реконструкции ничем не будут напоминать прежние. Они будут оснащены современным медицинским оборудованием, в помещениях выполняется качественный ремонт, и тем самым создается максимальный комфорт как для пациентов, так и для персонала.

О том, как проходит реконструкция приемных отделений в Закарпатской области, рассказывается на странице программы "Большая стройка" в Facebook.

В частности, сообщается, что в данный момент работы ведутся в приемном отделении Мукачевской Центральной районной больницы, считающейся одной из старейших в регионе. Она была основана в 1853 году. По состоянию на конец 2020 года в больнице насчитывалось 459 коек, в том числе для больных COVID-19.

На завершающем этапе находится реконструкция еще одного приемного отделения – в пгт Воловец, сообщается на официальной странице "Большой стройки".

Всего в Закарпатской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируется 8 больничных приемных отделений.

"Наконец-то пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь, а медики будут работать в комфортных условиях", – сказал по поводу реконструкции приемных отделений глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко недавно сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано 177 приемных больничных отделений.