По программе Зеленского отремонтировали трассу от Запорожья до Днепропетровской области

В Запорожской области завершается ремонт на отрезке дороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье на отрезке от Запорожья до черты с Днепропетровской областью.

Об этом сообщают на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Запорожской области. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас дорожники делают финальный штрих – наносят разметку холодным пластиком, после чего объект будет введен в эксплуатацию.

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В начале мая дорожники завершили работы по основному проезду, то есть было устроено верхним слоем весь участок – от границы с Днепропетровской областью до Запорожья. Затем обустраивали перекрестки, устанавливали бордюры и дорожные знаки.

Трасса Н-23 имеет государственное значение и является одной из приоритетных для развития Запорожской области. Она пролегает по территории трех областей – Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской и имеет общую протяженность 255,8 км, в том числе 10 км – по Запорожской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет обновлено и построено 6500 км автодорог.