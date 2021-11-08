По программе Зеленского модернизировали еще одну больницу – в Красилове на Хмельнитчине

На Хмельнитчине завершилась реконструкция приемного отделения многопрофильной больницы в Красилове. Она состоялась в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Хмельницкая ОГА, в результате реконструкции площадь отделения выросла почти в 5 раз – до 1 тыс. кв.м.

В отделении установили новые инженерную сеть и систему вентиляции, смонтировали отдельную систему централизованного снабжения кислородом, обустроили кабинет компьютерной томографии, установили современный томограф стоимостью 11,9 млн гривен, организовали рентген-кабинет, кабинеты эндоскопии и ультразвуковой диагностики и отдельную лабораторию.

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Дополнительно был построен "теплый" заезд в отделение. Это специальное помещение, рассчитанное на одновременный заезд двух скорых, что позволяет доставлять пациентов непосредственно в отделение.

"Учитывая современные требования безбарьерности, для пациентов в отделении оборудованы специализированные санузлы и предусмотрены пандусы. Автоматические раздвижные двери позволяют беспрепятственно транспортировать пациентов, специальная разметка, нанесенная на пол, указывает на маршруты их транспортировки в зависимости от их состояния", – сообщает ОГА.

Накануне в Офисе президента сообщили, что до конца этого года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют завершить обновление 201 приемного отделения в опорных больницах и строительство 600 амбулаторий, а в следующем году начать восстановление 48 областных больниц для взрослых и детей, в 29 из них построить вертолетные площадки.