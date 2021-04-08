По программе президента старый стадион в Кицмани превратят в современный комплекс для международных соревнований

Стадион в Кицмани Черновицкой области благодаря программе президента "Большая стройка" превратится в современный спортивный объект, который сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике.

Об этом сообщила Черновицкая ОГА в Facebook. На реконструкцию стадиона уже объявлен тендер, который планируется завершить в конце апреля.

"Благодаря новому стадиону Кицманщина сможет подарить Украине и миру немало профессиональных спортсменов. Но, кроме высоких достижений на аренах, для нас важно культивирование здорового образа жизни. Стремимся, чтобы буковинцы ежедневно занимались физкультурой, и у наших врачей было меньше работы", – заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Финансирование проекта осуществляется Государственным фондом регионального развития, часть средств также инвестирует община.

"Мы уже не первый раз участвуем в конкурсе проектов от ГФРР, но положительный результат получили только сейчас, в том числе и благодаря Черновицкой областной государственной администрации", – рассказал глава Кицманской территориальной общины Сергей Булега.

По словам Осачука, средства будут направлены, прежде всего, в спортивную инфраструктуру стадиона с целью сделать его легкоатлетической ареной международного уровня.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что по программе президента этом году планируется построить, отремонтировать и реконструировать 80 стадионов по всей Украине.