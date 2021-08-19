По программе 'Большая стройка' до конца месяца отремонтируют маршрут Бахмут – Лисичанск

В Донецкой области капитально ремонтируют маршрут Бахмут – Лисичанск, который соединяет Донецкую и Луганскую области в обход оккупированных территорий. Участок протяженностью 23,4 км планируют обновить до конца месяца.

Ремонтные работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

Капитальный ремонт проходит в пределах трассы Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут. На участке 155 – 165 км продолжается устройство финишного слоя покрытия, ремонт водопропускных труб и устройство съездов.

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"До конца августа работы по основному проезду будут завершены – на всей протяженности участка будет устроен финишный слой асфальтобетона", – говорится в сообщении Службы.

Параллельно на участке 165 – 178 км рабочие устраивают слой органо-минеральной смеси, нижний слоя асфальтобетона и расчищают русла реки в рамках капитального ремонта моста.

Всего по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году в Донецкой области планируют обновить 165 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.