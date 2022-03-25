Пленный российский пилот признался, что убил мужчину, который хотел его догнать
Пленный российский оккупант, пилот истребителя Александр Красноярцев признался, что хладнокровно убил мужчину, который пытался его задержать после катапультирования. Инцидент произошел 5 марта, когда вражеский Су-34 был сбит над Черниговом.
Об убийстве он рассказал в интервью блогеру Владимиру Золкину. Оккупант заявил, что впоследствии корил себя за это.
Красноярцев рассказал, что после катапультирования он упал на крышу дома, а с нее – на землю. После этого услышал, как кто-то крикнул "Русский, выходи!" и попытался скрыться.
"За мной побежал мужчина, пытался догнать. Не знаю, с вилами или еще чем-то. Я применил оружие", – сказал вражеский летчик, бомбивший Чернигов.
Он признался, что сработали "действия, которые доведены до автоматизма", "что нужно отстреливаться, убегать, прятаться". Из пистолета Макарова он выпустил несколько пуль в догонявшего мужчину, а потом ему сказали, что тот скончался.
"Такое состояние. Потом корил себя не раз – применил оружие", – заявил оккупант.
Как сообщал OBOZREVATEL, Красноярцев был сбит над Черниговом 5 марта. Его штурман Константин Криволапов после катапультирования погиб.
Красноярцев сперва заявлял, что не знал о том, что бомбил переполненный людьми город, но потом сказал, что знал, куда сбрасывает бомбы.
Также он признал, что украинские города бомбят неуправляемыми авиабомбами, а не высокоточным оружием, как утверждал Кремль.
Отметим, что Красноярцев и ранее был причастен к гибели мирных людей. Еще с 2014 года он бомбил гражданские объекты в Сирии и даже получал за это награды.
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