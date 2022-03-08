Пленный российский оккупант признался, что получил от командования приказ стрелять в мирных жителей. Видео

Пленный российский оккупант Дмитрий Федин признался, что получил от командования приказ стрелять в мирных жителей. Он также знал, что российские военные ехали в Украину и их целью был захват городов.

При этом оккупант заявляет, что они ехали на территорию нашей страны как "миротворцы". Видео допроса Федина появилось в социальных сетях.

Оккупант рассказал, что служит в военной части 02511, которая дислоцируется в поселке Камянка Ленинградской области РФ. В Украину он прибыл 24 февраля около 5 утра.

По словам россиянина, поставленной задачей было захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город.

Видео дня

Еще одной задачей было открывать огонь по оказавшим сопротивление и по всем жителям города. В частности, был приказ обстреливать гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский радист-разведчик, который попал в плен к ВСУ, рассказал что им приказали зайти в Харьков и спасти мирных людей от неких "террористов". Ночью их провел в город и подвел к главному зданию местный проводник.

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