Пленный российский оккупант обратился к соотечественникам: пацанов кинули, как пушечное мясо, в неизвестность, одумайтесь. Видео

Пленный оккупант Максим Демьянов на пресс-конференции 9 марта попросил прощения у украинцев за то, что российские войска вторглись на территорию нашего государства. Также он обратился к соотечественникам с призывом завершить войну. Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца.

"Нам говорили, что здесь живут чуть ли не фашисты. Но, на самом деле, это обычные мирные люди, которые выходят бороться за свою землю. Одумайтесь и прекратите, пока еще не поздно. И так много жертв со стороны гражданских и военных. Ни к чему хорошему эта война не приведет. Она не нужна абсолютно никому. Пока есть возможность, нужно остановиться", – говорит оккупант.

Первый боевой опыт российский разведчик, по его словам, получил в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. Тогда его бригада занималась сдерживанием сил Украины во время переворота на полуострове.

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Далее его бригаду перевели ненадолго в Луганскую область. "Чем они там конкретно занимались – я не знаю. Но после этого многие минометчики уволились. Скорее всего, что-то психологическое. Пожалуй, там они тоже стреляли по мирным людям", – говорит оккупант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что МВД рассказали, что ждет российских пленных.

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