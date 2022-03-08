Пленный оккупант рассказал, как им приказали "спасти" украинцев в Харькове. Видео допроса
Российский радист-разведчик, который попал в плен к ВСУ, рассказал что им приказали зайти в Харьков и спасти мирных людей от неких "террористов". Ночью их провел в город и подвел к главному зданию местный проводник.
В этом помещении якобы и удерживали украинцев, которых нужно было вывести из оцепления. Однако, ожидаемо, никого там не оказалось. Видео допроса опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Там никого не было, неправда это все. Нас просто начали обстреливать, мы спрятались в школе", – сказал пленный оккупант.
Украинские защитники предлагали этой группе захватчиков сдаться, однако их капитан ответил отказом.
"Потом начали школу бомбить, капитан сам выпрыгнул из окошка и начал убегать. Ну, естественно, он не убежал", – сказал российский солдат.
Как сообщал OBOZREVATEL, пленный штурман сбитого оккупационного Ми-8 обратился к гражданам РФ и своим сослуживцам с призывом прекратить военные действия в Украине и вернуться домой. Он подчеркнул, что гибнет мирное население, в первую очередь, женщины и дети.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!