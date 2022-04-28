Пленные оккупанты признались, что их больше всего удивило в украинских селах. Видео

Российские оккупанты, которые пришли воевать против Украины, как оказалось, сами живут в таком далеком прошлом, что обычный асфальт на сельских дорогах приводит их в ступор и восторг. Не удивительно, что их приводит в ярость обычная жизнь украинцев в условиях цивилизации.

О своем культурном шоке рассказал один из российских военнопленных. Видео с ним было опубликовано в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интервьюер поинтересовался у пленных оккупантов, что они увидели, пока 10 дней "побегали у нас" по селу.

"Наличие асфальта. В деревне … не знаю, это вроде глупости …" – сказал оккупант, взявшись за голову.

Видео дня

На реплику оккупанта отреагировал второй интервьюер, спросив, что же такого особенного в наличие асфальта в деревне и почему "об этом все россияне говорят".

"Это что-то из ряда вон выходящее?" – спросил он.

"Да, да", – признал оккупант.

Как сообщал О, один из первых попавших в плен оккупантов также был шокирован тем, что увидел в Украине. В разговоре с матерью он признал, что россиянам все врут об Украине и особо отметил, что в украинских селах есть асфальт и освещение.