Последние 8 лет в Украине с разной степенью интенсивности шел военный конфликт, который перерос в полномасштабную военную операцию в Украине. Сложившаяся ситуация почти дошла до точки невозврата. И чем дольше будет длиться этот кошмар в Украине, тем больше будет масштабных проблем человечества и еще больше людей могут погибнуть от голода, холода, недостатка элементарных благ. И это даже может привести к нереальной угрозе – началу Третьей мировой войны.

К сожалению, пока никто не предложил такой вариант решения, который смог бы удовлетворить все стороны конфликта и весь мир в целом. Именно поэтому, сегодня остро необходимо не только прекратить боевые действия, но и предложить направление развития территорий, которые на данный момент являются главным полем битвы.

В связи со сложившейся ситуацией, я, Тигран Амалян, предлагаю всем объединиться для решения глобальных вопросов планетарного масштаба. Уже рухнули все основополагающие ценности общества и сейчас для множества людей становятся недоступными такие элементарные блага как: энергоресурсы, чистая вода и воздух, сбалансированная еда… Мы, люди, не можем излечится от многих болезней, потому что воюем, тратим ресурсы и жизни на ракеты и бомбы. Вместо объединения мы вводим санкции, после которых многие ресурсы и технологии становятся недоступными для всего мира!

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Сейчас всем кажется, что нет возможности решить военный конфликт в моей стране, чтобы никто не пострадал. Я признаюсь – я не знаю, как именно остановить жестокое кровопролитие, но у меня есть чёткое видение будущего технологического развития и модернизации территорий, на которых идёт эта война.

Я провел множество переговоров со своими деловыми партнерами из Европы, Азии, США и не только. В ходе этих диалогов стало ясно, что все здравомыслящие люди заинтересованы в мирном и технологичном развитии территорий. Именно поэтому у меня и появилась идея создания проекта территории объединения "United territories of peace".

Я, как и многие граждане Украины, хочу жить в мире и в развивающейся стране. Поэтому, и цель территории объединения "United territories of peace" – создать мирную, прогрессивную территорию, где объединены производственные, медицинские и образовательные технологии; сделать эту зону свободной от оружия, налогов, любых санкций, сжигания ископаемого топлива; и, конечно же, сделать Украину сильной, технологичной, развитой, независимой и самодостаточной.

План по развитию территории United territories of peace. Приоритетные задачи

Я уверен, что эти военные действия закончатся победой. Будут достигнуты такие договоренности, которые смогут удовлетворить все стороны конфликта и весь мир в целом, и которые приведут к тому, что человечество забудет о слове "война"! Мы получим возможность развивать территории United territories of peace (далее UPT). Ниже - приоритетные задачи и предполагаемый план по внедрению каждой из них.

Во-первых, это экологическая и климатическая трансформация. В рамках этого на территориях UTP должны быть: производство и внедрение систем хранения энергии, что сокращает выбросы С02 до нуля; производственная площадка для переработки отходов человеческой деятельности путем превращения их в энергию; уменьшение количества добываемых природных ресурсов и получение нужных из существующих отходов; зеленая энергетика; рекультивация природных зон для восстановления природного ландшафта и т.д.

Прогрессивные территории UTP не могут существовать без производства и внедрения самых современных медицинских технологий. Среди основных направлений вижу: размещение современного производства для одновременного производства медицинских технологий и продуктов, а также их сертификация и исследования; внедрение всемирного стандарта сертификации фармацевтических препаратов и медицинских продуктов для ускоренного доступа человечества к новым технологиям; производство медикаментов на основе каннабиса для лечения и купирования симптомов различных заболеваний; производство медикаментов с ионизирующей радиацией для диагностики и лечения онкологических заболеваний; организация общего глобального исследования вирусов для устранения вирусных заболеваний человека; дополнить приложение "Дія", медицинским паспортом человека. А также для уменьшения количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний провести полную дешугаризацию территории.

Конечно же, территории UTP должны стать чуть ли не центром всемирных культурных и спортивных состязаний. Этого можно достичь всего лишь тремя шагами: открытие культурно-музыкального центра мирового уровня, использование заброшенных промышленных помещений и шахт, как мест для музеев, для проведения акустических концертов. И последнее – на территории должно происходить строительство площадок для кино-индустрии.

Следующая приоритетная задача – развитие системы образования. Считаю важным создать и построить Университет, как научный ответ глобальным вызовам человечеству. Основой будет внедрение критического мышления; создания нового языка для человечества; поиск революционных решений для лечения сложных заболеваний, устранения опасных экологических угроз и т.д. Так же хочу акцентировать внимание на введении в школьную программу отдельного предмета "Сбалансированное питание".

Важная составляющая прогрессивных территорий – развитая инфраструктура. На территории United territories of peace предполагается: интеграция совместной энергетической инфраструктуры, постройка космодрома, способного принять корабль класса Starship; введение цифровой валюты UTP.

Ну и последнее, но не менее важное, на территории United territories of peace должна быть разработана "Planetary defense system" (Планетарная система защиты). Что я имею ввиду? Человечеству нужно объединится, чтобы разработать стратегию по предотвращению угроз с космического пространства. Разработать комплекс защиты от астероидов (астероидный фильтр) и систему концентрирования и рассеивания солнечного излучения.

Знаю, сейчас многие могут скептически отнестись к такой моей идее создания объединенных территорий. Но среди звуков воющих сирен и бесконечных оповещений о воздушной тревоге попробуйте хотя бы на миг представить, от скольких проблем человечества нам бы удалось избавиться. А главное – вместо того, чтобы разрушать и критиковать, мы наконец-то начнем создавать и созидать!

Мировой бизнес уже готов инвестировать в Украину, особенно в те регионы, которые особенно пострадали от войны. Весь мир хочет мирного развития для территорий, которые лишены спокойствия, единства и согласия. Наш проект уже поддержали многие европейские лидеры. United territories of peace заинтересовал представителей бизнеса в США и Объединенных Арабских Эмиратах, в Азии и Европе. Кроме того, на инициативу создания объединенных территорий мира обратили внимание в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласитесь, мировое единство вокруг нашей инициативы многого стоит. Это говорит в первую очередь о том, что мы имеем не только амбиции, а и четкое понимание реализации проекта UTP. Мы имеем право жить в лучшей стране, на прогрессивных и развивающихся территориях. Мы имеем право на мир!

Так давайте сделаем и создадим этот мир вместе! Давайте не ждать, что кто-то примет решение за нас!

Поддержать проект и сделать первый шаг к мирному, прогрессивному и самодостаточному будущему может каждый из нас уже сейчас. Для этого нужно перейти по ссылке и поддержать петицию.