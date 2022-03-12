Письмо 177 Нобелевских лауреатов в поддержку Украины опубликовали мировые СМИ – Борис Ложкин

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Открытое письмо о немедленном прекращении войны в Украине, которое подписали 177 Нобелевских лауреатов, опубликовали крупнейшие мировые издания. Об этом сообщил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в Facebook.

По его словам, учёные откликнулись на инициативу Нобелевского лауреата по химии Роальда Хоффмана, уроженца Золочева Харьковской области. Данное письмо вызвало немалый общественный резонанс, получив широкую огласку в ведущих мировых изданиях.

"Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания", – написал Ложкин, добавив к публикации пост Шимона Бримана с перечнем мировых СМИ, поддержавших обращение.

Видео дня

В частности, в США письмо опубликовали The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. В Великобритании - The Guardian, в Канаде - Globe and Mail, National Post, Toronto Star. В Германии публикация вышла в Suddeutzche Zeitung, а в Израиле – в газете Haaretz.

Стремление Хоффмана помочь украинцам в такое непростое время неслучайно – во времена Второй Мировой войны он был спасён украинским учителем от верной смерти.

"В годы Холокоста мальчик Роальд был спасён вместе с мамой и её братьями под крышей дома украинского учителя Мыколы Дюка в селе Унив на Львовщине", – отметил Бриман.

Хоффман и по сей день находится в тесном контакте с родственниками своих спасителей.

"Так, однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, помнящих это добро", – подчеркнул Бриман.