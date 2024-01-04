Письма и звонки Святому Николаю: истории и мечты украинских детей во время войны попали в музей 'Голоса мирных'

В новой коллекции Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собраны истории детей, которые написали и позвонили сказочному волшебнику как участники конкурсов "Письмо Святому Николаю" и "Звонок Святому Николаю", которые проходили в рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям". В декабре 2023 года было получено колоссальное количество писем и звонков – 9,5 тысяч и 2 тысяч соответственно.

Видео дня

Читайте и слушайте рассказы детей в новой коллекции на сайте музея.

Детские переживания нашли отражение в искренних, трогательных историях. Юные авторы говорили не только о потерях и трудностях войны, но и о своих мечтах, о победе Украины и мире. О мире, в котором детство будет беззаботным, как это должно быть.

"из-за войны мы потеряли работу, квартиру и все имущество. А частые обстрелы города заставили нас уехать из родного города. Но мы верим, что все будет хорошо и очень желаем всем Мира и счастья", – написала София из Бахмута.

"Я бы попросила, чтобы Святой Николай дал нашим ребятам суперсилу и чтобы они скорее победили врага!" – передала Анастасия из Херсона.

Несмотря на жизнь на фоне неопределенности и рисков военного времени, они поражают силой духа и стойкостью, вдохновляют на борьбу ради счастливого будущего.

"Я мечтаю о скорейшей Победе! Пусть все будут живы и здоровы и никогда не встретятся снова в лицо с войной", – поделилась Екатерина из Мелитополя.

"Очень хочу, чтобы все эти ужасы закончились. Чтобы закончилась война - и пойти в школу", – рассказал Илья из Очакова.

Эти и другие истории – сокровище, которое бережно сохранило Музей "Голоса Мирных". Часть рассказов, полученных в рамках конкурсов, вошла в нашу коллекцию. А Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" – традиция добра и помощи длиной более 20 лет – охватила уже более 1,2 млн юношей и девушек со всей Украины.

Спасибо всем, кто доверил Святому Николаю свои истории. И пусть исполнятся мечты каждого украинского ребенка.

Расскажите свою историю о войне на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.