Друзья! Рад представить вам первую серию нашего мини-сериала о причинах любви некоторых людей к СССР и диктатуре. Первый выпуск посвящён пионерлагерям — в котором мы подробно показываем, как они были устроены, а также рассказываем о том, почему многие люди сейчас вспоминают этот вид детского отдыха с ностальгией. Вот первая серия — смотрите и обязательно подписывайтесь на ютуб-канал:

Наш мини-сериал мы решили снимать на фактуре заброшенных зданий и объектов — что даёт очень интересный эффект погружения в прошлое. Кроме того — это отличная возможность наглядно "изучить прошлое" и всё потрогать руками. В следующих сериях расскажем про военные объекты и пусковые шахты ядерных ракет (которые многие расценивают как "признак величия СССР") — но пока не будем забегать вперёд)

Под катом немного расскажу вам про саму идею сериала а также покажу бэкстейдж со съёмок первой серии)

Про идею мини-сериала.

Идея мини-сериала о причинах любви к СССР и диктатуре родилась достаточно давно — я очень часто читал в комментариях к своим постам фразы вроде "В СССР было всё бесплатное" или "ой как хорошо отдыхалось в советских пионерлагерях!".

Практически всегда такая ностальгия была связана с временами детства либо юности того, кто вспоминает совок с теплотой — и чаще всего такие положительные воспоминания связаны просто со светлыми моментами из детства или молодости. Особенно с учётом того, что в советские годы людям не с чем было сравнивать и не из чего выбирать. Примерно так же работает феномен "лучшего в мире советского мороженого" — людям оно кажется "лучшим" лишь потому, что они не пробовали ничего другого и не знали, как оно могло быть иначе.

В целом любовь к совку — это весьма интересное явление, о котором мы решили снять сериал из шести серий. В следующих выпусках будут заброшенные советские военные объекты и много всего другого интересного — так что не переключайтесь)

О чём наша первая серия.

Первая серия под названием "На обломках советского детства" рассказывает о советских пионерлагерях — которые в СССР были чуть ли не единственным безальтернативным способом детского отдыха. Границы в СССР были закрыты — и поэтому советские дети (в отличие от своих европейских сверстников) не могли путешествовать в другие страны — оставался лишь внутренний туризм и пионерлагеря.

По сути, пионерлагерь был чем-то вроде замкнутого отдельного мира со своим начальством, столовой и "вертикалью власти" (начальник лагеря -> воспитатель -> вожатый -> отдыхающий пионер) и в каком-то смысле являлся моделью СССР в миниатюре — детей "бесплатно" селили в корпуса, но за это заставляли маршировать строем и отдавать салют красному флагу. Как и остальные советские учреждения, пионерлагерь чем-то напоминал армию — там нужно было делать то же, что делают все, а собственное мнение не очень-то приветствовалось.

Ну а причину ностальгии по пионерлагерям можно сформулировать так — люди попросту скучают по своему детству, когда им не нужно было принимать сложных решений. Именно поэтому большинство современных любителей совок это люди 40-50 лет — то есть те, кто застал СССР в раннем возрасте и не столкнулся со "взрослыми" реалиями жизни в этой стране.

Как это всё снималось. Бэкстейдж.

Все локации для первого эпизода мы отсняли в Беларуси, в заброшенных пионерлагерях минской области — таких достаточно много, но и действующих лагерей тоже хватает (о чём мы подробно рассказываем в фильме).

Всего было отснято около 5 часов материала, но в итоговый фильм вошло только 13 минут самого интересного — мы решили не перегружать видео дополнительными кадрами и даже выкинули целый эпизод про лагерь "Солнышко", чтобы не делать первую серию слишком затянутой.

Снималось всё зимой в морозные снежные дни, а особенно удались кадры заброшенных построек пионерлагерей посреди заснеженного леса, снятые с квадрокоптера.

В общем, обязательно посмотрите наше кино и подпишитесь на ютуб-канал, а в комментариях обязательно напишите свои воспоминания о пионерлагерях. Вы там бывали? Нравилось ли вам там? Вспоминаете ли это время с ностальгией?

Расскажите, интересно.

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