'Пилот – наш, слова – нет!' Россия цинично использовала для своей пропаганды украинского пленного

Россия цинично использовала для своей пропаганды украинского пленного летчика. Под пытками его заставили рассказывать о "нацистах" в Украине и о необходимости "дружбы с братским русским народом".

Об очередной манипуляции пропагандистской машины РФ предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает о подготовке Россией дезинформационной кампании. Для этого оккупанты используют пленного летчика. Как передает Командование Воздушных Сил ВСУ, под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а следует дружить с "братским" народом", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Видео дня

Там также напомнили, что подобную тактику российские оккупанты применяют в Украине с 2014 года.

"Российская пропагандистская машина применяет брутальную тактику 2014-го года, когда с помощью пыток оккупанты заставляли пленных говорить то, что нужно российскому телевидению. НЕ ВЕРЬТЕ! Летчик – НАШ! Слова – НЕТ!" - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

В ВСУ пообещали сделать все, чтобы вернуть попавшего в плен к оккупантам украинского пилота домой.

"Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов! Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" - отмечено в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный и которым принадлежит уже легендарная фраза "Русский корабель, иди нах*й!" в ответ на требование сложить оружие – не погибли. В ВМС раскрыли детали преступления России на острове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!