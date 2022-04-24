Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой: молимся за победу добра над злом, за победу Украины

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой.

"Я искренне поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молились о победе добра над злом, о победе жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", – сказал Порошенко после Всенощной службы.

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"Конечно, что всех украинцев сейчас беспокоит вопрос "когда?". Когда будет наша победа? Когда закончится война? Когда Украина и украинцы смогут вернуться к мирной жизни? И почему враг прошел к нам? Ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Побеждает неотвратимо", – подчеркивает пятый Президент.

"Я твердо убежден, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда россия пытается позиционировать себя как центр православия – я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, называющий себя "русским патриархом", благословил убийство украинцев", – констатирует Порошенко.

"Поэтому поздравляю сотни священников русской православной церкви в Украине, которые отказались поминать Кирилла, отказались быть причастными к этой неблагодатной организации, которая имеет целью поддержать антихриста путина и убивать украинцев", – говорит Порошенко.

Он убежден, что в этом году Украинская Церковь получит тысячи новых приходов: "Томос, предоставленный нам Вселенским Патриархом, объединит всех украинцев".

"В этот светлый день выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже нашей безопасности и защищает Украину от захватчика – воинам, медикам, волонтерам. Пусть благословение Господа и защита всегда будет с вами!", – добавляет Марина Порошенко.

"После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!", – говорит Петр Порошенко.