Песах. Свято, з якого розпочалося прагнення людства до свободи й прагнення націй до суверенності - свято відмови від рабства.

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Як й будь- яке інше релігійне свято, воно сповнено чудес. Й одне з найголовніших - перехід через море, води якого розступилися, щоб пропустити єврейський народ, а потім втопити кінноту фараона.

Символ? Ще й який. Але сенс - зовсім не у цьому хрестоматійному диві. Нахшон, цей біблейський герой єврейського народу, першим увійшов у море і йшов, аж поки води майже не зімкнулися у нього над головою. Й вони розступилися тільки після цього. Тільки після.

Я часто згадую про цей приклад під час війни. Українці увійшли у незвідані води й часом здається, що вони накриють нас з головою. Але будьте впевнені - якщо ми вже пішли, то води обов’язково розступляться, а потім потоплять фараона з його хижим воїнством.

Це не я кажу вам, це Господь говорить. Песах хаг самеах!