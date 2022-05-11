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В перерыве между разминированиями и награждениями: собаку Патрона подловили в минутку отдыха

Дарья Дурова
Общество
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4,2 т.
Смешной пес Патрон

В сети появилось новое смешное фото пса-помощника черниговских пиротехников ГСЧС по кличке Патрон. Собачка во время церемонии награждения саперов в Мариинском дворце пряталась под креслом и изучала своих соседей.

Снимком минутки отдыха Патрона поделился на своей странице в Facebook фотограф Владимир Чеппель. "Каждый из нас немного Патрон", – с иронией написал он.

Кадр сделанный в тот момент, когда кажется, что собачка-сапер смотрит на ноги женщины, которая пришла на мероприятие в юбке и на каблуках.

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Пользователям сети понравилась фотография. "А взгляд какой у него! Ох и пацан", "Патрон времени не теряет", "Топовый ракурс", – пишут в сети.

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Напомним, что 8 мая президент Владимир Зеленский в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо наградил Патрона медалью "За преданную службу".

Песик, ставший любимцем украинцев, официально состоит на службе пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области.

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