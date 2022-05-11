В перерыве между разминированиями и награждениями: собаку Патрона подловили в минутку отдыха
В сети появилось новое смешное фото пса-помощника черниговских пиротехников ГСЧС по кличке Патрон. Собачка во время церемонии награждения саперов в Мариинском дворце пряталась под креслом и изучала своих соседей.
Снимком минутки отдыха Патрона поделился на своей странице в Facebook фотограф Владимир Чеппель. "Каждый из нас немного Патрон", – с иронией написал он.
Кадр сделанный в тот момент, когда кажется, что собачка-сапер смотрит на ноги женщины, которая пришла на мероприятие в юбке и на каблуках.
Пользователям сети понравилась фотография. "А взгляд какой у него! Ох и пацан", "Патрон времени не теряет", "Топовый ракурс", – пишут в сети.
Напомним, что 8 мая президент Владимир Зеленский в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо наградил Патрона медалью "За преданную службу".
Песик, ставший любимцем украинцев, официально состоит на службе пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео, как Патрон помогает в разминировании территорий.
А 8 мая во время брифинга ГСЧС пес Патрон заснул, положив голову на стол. Курьез окрестили "главным событием дня".