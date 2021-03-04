Первый украинец с COVID-19 вспомнил, как все было год назад, и призвал вакцинироваться

Год назад, 3 марта 2020 года, первый человек в Украине заболел коронавирусом. Александр вспомнил, как это было и призвал всех украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Мужчина рассказал, что тогда соседи узнали о болезни от соседки-медика, которая выяснила диагноз и начала сеять панику. В селе люди устроили настоящий бунт, пишет "Сегодня".

После новости о болезни 39-летнего мужчины в Черновцах перекрыли движение на улице и не позволяли его жене выходить из дома. Через несколько дней полиция и городские чиновники с трудом смогли успокоить протестующих.

В итоге 59-летнюю женщину-медика наказали за распространение неправдивых слухов. В полиции изданию подтвердили, что был составлен административный протокол по признакам статьи 173-1. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 255 грн или исправительные работы сроком на 1 месяц.

"Могу сказать, что позитивно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самих вакцинах мало", – сказал Александр.

Отметим, что с начала пандемии в Украине заболели 1 364 705 человек, болезнь унесла жизни 26 397 граждан, однако 1 182 036 людей вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено.