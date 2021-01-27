Первое полнолуние 2021 года: 28 января будет сложным днем, астрологи рассказали, почему

Накануне ретро-Меркурия наступит первое полнолуние 2021 года. Целый диск спутника Земли можно будет увидеть 28 января. Произойдет это в созвездии Льва.

По мнению астрологов, в этот день нужно будет обратить внимание на эмоциональную стабильность, воспользоваться шансом выйти из зависимых отношений. Новые дела уже не стоит начинать. Однако полнолуние во Льве поможет в решении материальных вопросов.

Оно будет способствовать самовыражению, задаст тон на ближайшие две недели. Можно получить истинные ответы, обратившись к собственному подсознанию. Ряд вопросов и дел подойдут ко своему логическому завершению, написала в Facebook украинская астролог Марина Скади.

По словам эксперта, первое полнолуние 2021 года будет творческим, возникнет желание оказаться в центре внимания. Появившуюся энергию можно использовать для осознания своего внутреннего мира и поисков места под Солнцем. Влияние Венеры, Плутона и Юпитера в соединении с Солнцем помогут решить материальных вопросов, у многих появятся благоприятные шансы и возможности.

Астролог Оксана Мураховская считает, что уже с 28 января не стоит начинать никаких новых дел, рассчитанных на длительную перспективу. Все из-за того, что свое влияние начнет оказывать приближение ретроградного Меркурия. Об этом она рассказала в Facebook.

По ее словам, полнолуние 28 января поднимет вопросы лидерства в бизнесе и политике, темы, связанные с детьми – их рождением, зачатием, воспитанием, вопросы любви и отношений. По этим поводам высока вероятность конфликтов. Период с 27 по 29 января – лучшее время, чтобы выйти из зависимых отношений.

Ведический астролог и рунолог Ирина Гальская предупредила на своей станице в Facebook, что уже с 27 января начнет ощущаться влияние наступающий полной Луны, поэтому грядет эмоционально нестабильный период.

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