В разгар войны глава РПЦ Кирилл вручил командиру Росгвардии В. Золотову, подразделения которого находятся на территории Украины и принимают непосредственное участие в убийстве мирных граждан нашего государства, "Августовскую икону Божией Матери".

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Таке враження, що московські попи зовсім не володіють історією даної ікони або "пророк Кирил" вже отримав інформацію про те, що війна закінчиться повною перемогою України і забуттям світовою спільнотою "орди" на довгі десятиліття.

Так, якщо приймати за істину легенду "Августовскої ікони", то вона "явилась обозникам у серпні 1914 року в Пруссії, коли вже було розгромлено руську армію генерала Самсонова, і допомогла їм зупинити паніку та вийти із оточення". Однак, ті обозники входили до складу 20 корпусу 10 руської армії, який в повному складі попав в оточення та втратив вбитими 56 тисяч осіб. Чи можна тоді вважати – це захистом тих, за кого молилась Божа матір, чи вберегла ця ікона Росію від капітуляції в тій безглуздій і кровавій бійні. НІ!!!!

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А таких слів Кирила, як "солдат понял, что Божья матерь с ним и с народом", не має в жодному архіві, а саме видіння було дане під час відступу, а зовсім не перемоги. Все в москалів як завжди побудоване на брехні, у тому числі і в релігії. Так, про яку духовність, людяність може йти мова, коли говорять про московських попів, які благословляють на вбивство іншого народу тільки за те, що вони хочуть жити по іншому?

Все благословення Кирила можна звести до одного меседжу "ВІЙНА ПРОГРАНА, ПРИЙШОВ ЧАС ВІДСТУПАТИ!!!!"

У другу неділю Великого посту, 20 березня 2022 року, в день пам’яті Собору усіх преподобних Києво-Печерських коли духовенство всіх православних конфесій в Україні буде звершувати молебені за припинення військової агресії Росія в Україні та збереження суверенітету і цілісності нашої Держави чекаємо нових "пророцтв" патріарха Кіріла!