Пережила два ракетных удара: Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией девочки из Николаева

Первая ракета взорвалась у дома в Николаеве, где находилась шестилетняя Миланка. Валерия, ее мама, нашла дочь окровавленной, с ранением головы... Вторая ракета прилетела в больницу, где девочка поправлялась после операции. К счастью, ребенок выжил. Недавно Миланка прошла реабилитацию в Закарпатье, обеспеченную Фондом Рината Ахметова.

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Первые слова, которые дочь сказала Валерии после пережитого: "Мама, не бойся". Девочке было тяжело: она закрылась и почти не разговаривала. Немного легче стало за границей, куда уехала семья. Но пришлось вернуться из-за старенького дедушки, который остался без помощи.

История Миланки войдет в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего рассказы украинцев о войне. Вы найдете их на портале civilvoicesmuseum.org. Разговаривая с Валерией, посол Фонда, ведущий и актер Алексей Суханов, спрашивает, почему она считает необходимым поделиться своей историей.

"Я хочу, чтобы весь мир узнал, что творится на нашей земле. Что мы все - абсолютно реальные люди, не актеры. Чтобы нас просто все услышали. И, возможно, помогли нам", - признается Валерия.

Во время конной прогулки в Закарпатье Миланка заплетает косички лошадке и говорит, что мечтает стать стилисткой. Ее мама больше всего надеется на безопасное и счастливое будущее своих детей.

К участию в проекте "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке.

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.