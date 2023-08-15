Переселенцы получили почти 35 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова в гумштабах Донбасса по всей Украине

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Люди получали помощь в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей стране.

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А именно: "С Бахмутом в сердце", "#Я_вернусь_Бахмут", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения". Также в этом списке гуманитарные штабы Волновахской, Очеретинской, Авдеевской, Марьинской военных администраций и другие центры поддержки переселенцев.

В первую очередь помощь получали малообеспеченные семьи, семьи с детьми, люди с инвалидностью и другие незащищенные категории граждан.

Выдачи проходили в Днепре, Киеве, Запорожье, Черкассах, Полтаве и других городах Украины, где работают гуманитарные хабы. В некоторых точках выдачи этой партии продовольственной помощи продолжаются.

В каждом продуктовом наборе – питательные продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".