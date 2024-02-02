Переселенцы из Попаснянского общества получили в Черкассах проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Попаснянского громады Луганской области продолжают получать гуманитарную помощь в Черкассах. Выдачи производятся в местном хабе этой громады. Фонд Рината Ахметова отправил сюда 2 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены для людей, не получавших гуманитарную помощь от Фонда в 2023 году.

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В каждом наборе – продукты, которые долго хранятся: мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль. А также консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, которые в результате теперь живут в другом городе.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.