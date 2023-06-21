Переселенцы из Мариуполя в Ровно получили гуманную помощь от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Мариуполя, теперь живущие в Ровно, продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи продуктовых наборов продолжаются в местном центре поддержки "Ямариуполь".

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Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. То есть продукты, которые долго хранятся.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах. Именно их выдают людям сейчас, в июне.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".