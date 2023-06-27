Переселенцы из Мариуполя получили в Тернополе проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Мариуполя продолжаются в Тернополе. Получить продуктовые наборы можно в местном центре поддержки Ямариуполя.

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В каждом наборе продукты длительного хранения, а именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Эти наборы являются весомой поддержкой для людей, которые были вынуждены бежать из своего разбитого врагом города.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах, и сейчас их продолжают получать люди.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".