Переселенцы из Марьинского общества в Павлограде получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Первый в 2024 году грузовик с продовольственной помощью на борту отправился в Павлоград. Эта помощь предназначается для вынужденных переселенцев из Марьинского общества. Фонд Рината Ахметова отправил для них около тысячи продуктовых наборов.

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В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это весомая поддержка для людей, которые из-за войны были вынуждены искать более безопасное для жизни место.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.