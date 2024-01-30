Переселенцы из Марьинского громады в Павлограде получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Марьинская громада практически стерта врагом с земли. Люди, проживавшие на этой территории Донбасса, эвакуировались. Переселенцы из этого сообщества в Павлограде могут получить гуманитарную помощь от фонда Рината Ахметова. Для них Фонд направил около тысячи продуктовых наборов.

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В составе каждого продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это важная помощь для людей, которые из-за военных действий покинули свой дом.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.