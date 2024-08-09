Переселенцы из Луганской области в Днепре получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В хабе Лисичанского общества в Днепре продолжается выдача помощи. Получить ее могут люди, вынужденные эвакуироваться из Луганской области, проживают в Днепре и обслуживаются в хабе этой общины. Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами длительного хранения.

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Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.