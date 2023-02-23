Переселенцы из Луганщины получили в Днепре 4 тысяч проднаборов от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили для переселенцев очередную партию помощи. На этот раз почти 4 тысячи продуктовых наборов были переданы в гуманитарный хаб Северодонецкой городской ВГА, действующей в настоящее время в Днепре.

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Обратиться и получить продовольственную поддержку от Фонда могут северодончане, которые переехали из временно оккупированного города и поселились на Днепропетровщине.

Каждый из переданных наборов содержит продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.