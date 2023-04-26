Переселенцы из Краматорска в Днепре получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал около 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости для вынужденных переселенцев из Краматорска Донецкой области. Выдачи, которые осуществлялись через хаб "Наш Краматорск" в Днепре, завершаются.

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Люди получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем — то есть с долго хранящимися питательными продуктами.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".