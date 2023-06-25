Переселенцы из Донецкой области получили в Запорожье гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

В хабе "Зеленый центр Метинвест Запорожья" вынужденные переселенцы из Волновахской и Новоселовской общин Донецкой области получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

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Это существенная поддержка для людей, которые из-за военных действий были вынуждены начинать новую страницу жизни в новом для себя городе.

В каждом продуктовом наборе есть сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".