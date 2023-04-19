Переселенцы из Бахмута получили около 4 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова
В Днепр Фонд Рината Ахметова направил около 4 тысяч продуктовых наборов.
Они предназначены для переселенцев из Бахмута, города, который вражеская армия равняет с землей. Для людей, вынужденно покинувших свои дома, гуманитарная поддержка является жизненной необходимостью.
В наборах — макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье — то есть питательные продукты, которые можно долго хранить.
Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".