Переселенцы из Бахмута получили около 4 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В Днепр Фонд Рината Ахметова направил около 4 тысяч продуктовых наборов.

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Они предназначены для переселенцев из Бахмута, города, который вражеская армия равняет с землей. Для людей, вынужденно покинувших свои дома, гуманитарная поддержка является жизненной необходимостью.

В наборах — макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье — то есть питательные продукты, которые можно долго хранить.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".