Переселенцы из Авдеевки в Павлограде получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Павлограде Днепропетровской области наборы с продуктами первой необходимости от Фонда Рината Ахметова получают люди, которых война заставила эвакуироваться из Авдеевки.

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Недавно Фонд направил в гуманитарные хабы Авдеевской общины, действующие на Днепропетровщине, 1 тысячу продуктовых наборов. Кроме Павлограда, выдачи были организованы также в Первомайской, Новомосковске и Межовой.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".