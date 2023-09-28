Переселенцам в Помошную привезли продпомощь от Фонда Рината Ахметова

В Кировоградской области началась выдача наборов с продуктами первой необходимости Фонда Рината Ахметова. Гуманитарную помощь получают переселенцы из разных областей Украины, проживающих в Помошной.

Фонд отправил в Помошную и Знаменку Кировоградской области 4 тысячи продуктовых наборов. Это значительная помощь для людей, которых военная агрессия россии заставила искать более безопасное место. В составе каждого набора – питательные продукты длительного хранения.

Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".