Переселенцам в Одесскую область отправили 3,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли гуманитарную помощь в Одесскую область. Почти 3,5 тысяч продуктовых наборов будут получать вынужденные переселенцы из разных областей, которые сейчас живут в этом регионе.

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Часть этой партии продовольственной помощи предназначена для гуманитарного хаба Бахмута в Одессе. Также выдачи будут организованы в точках выдачи на Фонтанке и поселках Дачное и Большой Дальник.

В наборах – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. И это помощь, которую ждали люди, жизнь которых осквернила война.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".