Переселенцам из Сартанской громады начали выдавать проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Сартанской громады Донецкой области начали получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Часть из них живет в Днепре, часть в Черновицкой области.

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Ранее Фонд Рината Ахметова отправил около шести тысяч продуктовых наборов для переселенцев из населенных пунктов вблизи Мариуполя. Кроме Сартанской, это Мангушская и Никольская громады. Их территории временно оккупированы Россией. Для людей, начавших жизнь с чистого листа, наборы с продуктами длительного хранения являются весомой поддержкой. В составе наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".