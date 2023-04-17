Переселенцам из Мариупольского района передали почти 6 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил около 6 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания вынужденным переселенцам из трех общин Донецкой области. Раньше они проживали вблизи Мариуполя: в Мангушской, Сартанской и Никольской общинах.

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В наборах продукты продолжительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Если вам нужна продовольственная помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU